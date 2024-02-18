Путин заявил о готовности к диалогу с Киевом |
Алиев по просьбе ОБСЕ дал аудиенцию генсеку организации (фото) |
Алиев по обращению противоположной стороны встретился с главой Мюнхенской конференции (фото) |
Баку удовлетворил просьбу о встрече немецкого депутата с Алиевым (фото) |
Медведев пригрозил ядерным ударом по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону |
Масштабный сбой в работе Telegram |
В Авдеевке продолжают действовать украинские диверсанты |
Убит замкомандующего армии России |
Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном |
Главное Мир

В ООН настаивают на возобновлении финансирования БАПОР

В ООН настаивают на возобновлении финансирования БАПОР

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в беседе с агентством DPA призвал возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Чем раньше будут приняты решения о продолжении или возобновлении финансирования, тем будет лучше для жизни миллионов людей», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что агентство выполняет важную задачу, которую по различным причинам никакая другая организация, кроме нее, не сможет взять на себя.

Теги:
Из этой рубрики
В ООН настаивают на возобновлении финансирования БАПОР
Мир

В ООН настаивают на возобновлении финансирования БАПОР

2024/02/18, 17:14
Варшава просит Зурабишвили поспособствовать освобождению Саакашвили
Мир

Варшава просит Зурабишвили поспособствовать освобождению Саакашвили

2024/02/18, 17:00
Масштабный сбой в работе Telegram
Мир

Масштабный сбой в работе Telegram

2024/02/18, 16:06
Трамп: Байден - президент с самым низким IQ
Мир

Трамп: Байден – президент с самым низким IQ

2024/02/18, 15:53
Израиль вышел из переговоров с ХАМАС
Мир

Израиль вышел из переговоров с ХАМАС

2024/02/18, 15:40
Пропагандист Дмитрий Киселев хочет взять интервью у Байдена
Мир

Пропагандист Дмитрий Киселев хочет взять интервью у Байдена

2024/02/18, 14:03
Байден высказался о выводе отрядов ВСУ из Авдеевки
Мир

Байден высказался о выводе отрядов ВСУ из Авдеевки

2024/02/18, 10:43
Мигранты устроили в Гааге беспорядки, полиция применила спецсредства (фото, видео)
Мир

Мигранты устроили в Гааге беспорядки, полиция применила спецсредства (фото, видео)

2024/02/18, 10:27
Трамп констатировал развал США
Мир

Трамп констатировал развал США

2024/02/18, 09:14