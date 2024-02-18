В ООН настаивают на возобновлении финансирования БАПОР

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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в беседе с агентством DPA призвал возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Чем раньше будут приняты решения о продолжении или возобновлении финансирования, тем будет лучше для жизни миллионов людей», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что агентство выполняет важную задачу, которую по различным причинам никакая другая организация, кроме нее, не сможет взять на себя.