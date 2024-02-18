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Трамп: Байден – президент с самым низким IQ

Трамп: Байден - президент с самым низким IQ

Дональд Трамп в очередной раз «проехался» по главному конкуренту на предстоящих выборах в лице Джо Байдена, выступая перед сторонниками в Мичигане. Бывший глава государства назвал своего преемника президентом с самым низким IQ за всю историю Соединённых Штатов.

«Я готов поспорить, что среди всех президентов — а у нас их было много — Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за всё время», — нагрубил политику 45-й американский лидер.

Дабы не казаться голословным, Трамп припомнил оппоненту многочисленные неудачи при попытке самостоятельно взобраться на сцену во время публичных выступлений. В завершение он сделал вывод, что компетентности Байдена недостаточно для столь высокого поста.

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