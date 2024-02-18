Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Баку и Ереваном |
Символичный месседж Шольца: итоги переговоров Алиева и Пашиняна в Мюнхене |
Украинцы сбили еще один вражеский самолет |
BILD: Навального могли обменять |
Российский эксперт: Пашинян одет как продавец абрикосов на колхозном рынке в Иджеване (фото) |
Начался визит Парвиза Шахбазова в США |
Брайза назвал позитивными итоги диалога Алиев-Пашинян в Мюнхене |
В боях за Авдеевку Россия потеряла в общей сложности 47 тысяч человек |
Алиев встретился со старшим вице-президентом Rockefeller Foundation (фото, видео) |
Главное Общество

В Баку будет 4-7° тепла

В Баку будет 4-7° тепла

Обнародован прогноз погоды на 19 февраля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 4-7° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются местами переменные осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

До 21 февраля в горных районах Азербайджана прогнозируется морозная погода, ночью и утром гололед на дорогах.

В настоящее время высота снежного покрова составляет в Шахдаге, Грызе 10 см, в Гусаре 9 см, в Хыналыге 6 см, в Губе 3 см, в Халтане, Исмаиллы, Шабране, Гёйгёле, Алтыагадже 2 см. В связи с наблюдающимися дождливыми и морозными погодными условиями не исключен гололед на дорогах в горных районах.

Теги:
Из этой рубрики
Подземный толчок на Каспии
Общество

Подземный толчок на Каспии

2024/02/18, 14:07
В Баку будет 4-7° тепла
Общество

В Баку будет 4-7° тепла

2024/02/18, 13:55
Гололед привел к множеству ДТП на дороге Баку-Гусар (видео)
Общество

Гололед привел к множеству ДТП на дороге Баку-Гусар (видео)

2024/02/18, 11:30
Дорожная полиция предупредила водителей
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей

2024/02/17, 22:06
В Баку спасатели вызволили малыша из запертой машины
Общество

В Баку спасатели вызволили малыша из запертой машины

2024/02/17, 21:40
Мухтар Бабаев выступил на конференции в Мюнхене
Общество

Мухтар Бабаев выступил на конференции в Мюнхене

2024/02/17, 19:58
Джеффри Пайетт: США полностью поддерживают климатические приоритеты Баку на COP29
Общество

Джеффри Пайетт: США полностью поддерживают климатические приоритеты Баку на COP29

2024/02/17, 19:41
В Агалы сыграли первую за 30 лет свадьбу
Общество

В Агалы сыграли первую за 30 лет свадьбу

2024/02/17, 18:16
Полиция задержала пишущих на стенах домов названия наркотиков
Общество

Полиция задержала пишущих на стенах домов названия наркотиков

2024/02/17, 16:47