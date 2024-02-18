В Баку будет 4-7° тепла

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Обнародован прогноз погоды на 19 февраля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 4-7° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются местами переменные осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

До 21 февраля в горных районах Азербайджана прогнозируется морозная погода, ночью и утром гололед на дорогах.

В настоящее время высота снежного покрова составляет в Шахдаге, Грызе 10 см, в Гусаре 9 см, в Хыналыге 6 см, в Губе 3 см, в Халтане, Исмаиллы, Шабране, Гёйгёле, Алтыагадже 2 см. В связи с наблюдающимися дождливыми и морозными погодными условиями не исключен гололед на дорогах в горных районах.