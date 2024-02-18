Euronews: Это свидетельство поддержки дзюдо Ильхамом Алиевым

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Яркое выступление азербайджанских дзюдоистов на турнире «Большого шлема» в Баку, завоевавших две золотых медали во второй день соревнований, свидетельствует о влиянии поддержки президента Ильхама Алиева и его преданности дзюдо.

Об этом говорится в репортаже телеканала Euronews.

«Живой интерес президента Ильхама Алиева к этому виду спорта, о чем свидетельствует его недавнее посещение только что построенного Национального тренировочного центра, оснащенного по последнему слову, внес значительный вклад в повышение авторитета страны в мире дзюдо.

Азербайджан – страна с глубокой страстью к японскому боевому искусству. И поддержка его лидера вдохновляет не только нынешнее поколение дзюдоистов, но и оказывает влияние на будущие таланты», – отмечается в сюжете Euronews.