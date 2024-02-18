Российский эксперт: Пашинян одет как продавец абрикосов на колхозном рынке в Иджеване (фото)

На Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян рассекает в нахлобученной на голову кепке.
Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Послушайте, кто отвечает за имидж армянского премьера? Где протокол? Тут Европа, Мюнхен, ведущие политики Запада – а Пашинян одет как продавец абрикосов на колхозном рынке в Иджеване.
По одежке же встречают…
У Никола Воваевича жена ведь с неплохим вкусом – может она хоть ему подскажет что не надо кепку надевать. Если мерзнет голова (а в Мюнхене относительно тепло) – ну пусть шляпу стильную носит вместо кепки, или куртку с капюшоном. А то не пойми что», – добавил он.