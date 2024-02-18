За сутки ВСУ уничтожили десятки вражеских бронемашин и артсистем

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С 24 февраля 2022года по 18 февраля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 402430 человек (+1080 в сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожено:

6487 (+11) российских танков

12198 (+53) бронемашин

9709 (+40) артиллерийских систем

984 (+0) РСЗО

674 (+3) средства ПВО

335 (+3) самолетов

325 (+0) вертолетов

7449 (+36) БПЛА оперативно-тактического уровня

1898 (+2) крылатых ракет

25 (+0) кораблей/катеров

1 (+0) подлодка

12736 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн

1540 (+7) единиц специальной техники.