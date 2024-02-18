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За сутки ВСУ уничтожили десятки вражеских бронемашин и артсистем

За сутки ВСУ уничтожили десятки вражеских бронемашин и артсистем

С 24 февраля 2022года по 18 февраля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 402430 человек (+1080 в сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожено:

6487 (+11) российских танков
12198 (+53) бронемашин
9709 (+40) артиллерийских систем
984 (+0) РСЗО
674 (+3) средства ПВО
335 (+3) самолетов
325 (+0) вертолетов
7449 (+36) БПЛА оперативно-тактического уровня
1898 (+2) крылатых ракет
25 (+0) кораблей/катеров
1 (+0) подлодка
12736 (+2) единиц автомобильной техники и автоцистерн
1540 (+7) единиц специальной техники.

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