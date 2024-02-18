Начался визит Парвиза Шахбазова в США

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов прибыл с визитом в США. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.
В рамках визита планируется провести обсуждения и ряд встреч по перспективам развития двустороннего энергетического сотрудничества, проектам, реализуемым Азербайджаном в направлении обеспечения международной энергетической безопасности и другим темам.
Energetika naziri ABŞ-a səfər edib
🔗 https://t.co/069PqwTCM7
Minister of Energy has visited #USA
🔗 https://t.co/73iEtZw9MR#EnergetikaNazirliyi #MinistryofEnergy#xəbərlər pic.twitter.com/QKodoF6Ife
— Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi (@minenergyaze) February 18, 2024