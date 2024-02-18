Начался визит Парвиза Шахбазова в США

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Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов прибыл с визитом в США. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

В рамках визита планируется провести обсуждения и ряд встреч по перспективам развития двустороннего энергетического сотрудничества, проектам, реализуемым Азербайджаном в направлении обеспечения международной энергетической безопасности и другим темам.