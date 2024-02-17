Кулеба нашел способ стимулировать западных политиков быстрее искать деньги для Украины

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал западным политикам представлять приближающихся к их домам российских солдат, чтобы быстрее искать деньги на поддержку Украины.

Данное заявление министр сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом <…> в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам, вашим семьям и детям», – сказал Кулеба, добавив, что взгляд на ситуацию под таким углом поможет западным политикам быстрее искать деньги.

Министр также заявил, что эпоха мира в Европе закончилась.