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Кулеба нашел способ стимулировать западных политиков быстрее искать деньги для Украины

Кулеба нашел способ стимулировать западных политиков быстрее искать деньги для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал западным политикам представлять приближающихся к их домам российских солдат, чтобы быстрее искать деньги на поддержку Украины.

Данное заявление министр сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом <…> в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам, вашим семьям и детям», – сказал Кулеба, добавив, что взгляд на ситуацию под таким углом поможет западным политикам быстрее искать деньги.

Министр также заявил, что эпоха мира в Европе закончилась.

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