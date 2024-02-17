Опрос: Большинство россиян проголосуют за Путина

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Большинство россиян (79%) заявили о готовности голосовать за кандидата в президенты на выборах 2024 года и действующего главу государства Владимира Путина.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«О готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян», — говорится в исследовании.

За кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова готовы отдать свои голоса 4% россиян, за Николая Харитонова от КПРФ — 4%, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 2%.

Согласно данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), за Путина намерены проголосовать 74% россиян и 81% из тех, кто планирует принять участие в выборах. За Харитонова и Слуцкого хотят отдать свои голоса по 3% опрошенных, а за Даванкова — 1%.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.