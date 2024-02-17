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В Италии заявили об опасности немедленного вступления Украины в НАТО

В Италии заявили об опасности немедленного вступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что немедленное вступление Украины в НАТО «опасно для всех», этот вопрос требует осторожного подхода.

«В этот момент это [вступление Украины в НАТО] было бы опасно для всех, потому что вы воюете с Россией», – сказал он на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, отвечая на вопрос украинского представителя в зале о том, что прием Украины в НАТО невозможен во время конфликта.

«Это ведет к вовлечению стран НАТО, и поэтому нужно быть осторожными в этом вопросе», – сказал Таяни. Он отметил важность сотрудничества НАТО с Украиной, что само по себе «сигнал России».

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