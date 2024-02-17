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В Баку спасатели вызволили малыша из запертой машины

В Баку спасатели вызволили малыша из запертой машины

В Насиминском районе Баку двухлетний малыш оказался запертым в автомобиле из-за того, что двери машины случайно захлопнулись.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), несмотря на усилия родителей и вызвавшихся помочь им людей, открыть дверь автомобиля не удалось, после чего родители ребенка позвонили на горячую линию «112» министерства.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС.

Используя специальные средства, они открыли дверь автомобиля, вызволили малыша и передали его родителям.

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