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Алиев встретился со старшим вице-президентом Rockefeller Foundation

Алиев встретился со старшим вице-президентом Rockefeller Foundation

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева со старшим вице-президентом по стратегическим коммуникациям, политике и рекламе Rockefeller Foundation Эйлин О’Коннор, передает Азертадж.

Передав поздравления по случаю проведения СОР29 в нашей стране, Эйлин О’Коннор отметила, что The Rockefeller Foundation осуществляет активную деятельность в мире в области изменения климата и финансирования его предотвращения, взаимодействует в этом направлении с рядом государств, частным сектором и гражданским обществом. Она подчеркнула, что в этом контексте фонд готов к сотрудничеству с Азербайджаном.

Поблагодарив за поздравления, глава государства сказал, что является сторонником инклюзивности в связи с СОР29, сообщил, что Азербайджан тесно взаимодействует с международной общественностью в этом направлении.

Подчеркнув, что наша страна готова к сотрудничеству с The Rockefeller Foundation, Ильхам Алиев пригласил делегацию фонда посетить Азербайджан с визитом.

Алиев встретился со старшим вице-президентом Rockefeller Foundation

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