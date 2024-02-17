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Зеленский рассказал, в каком случае перестанет считать США стратегическим партнером

Зеленский рассказал, в каком случае перестанет считать США стратегическим партнером

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи.

Он назвал помощь США жизненно важной для Украины, подчеркнув, что альтернативы нет.

«Мы очень рассчитываем на позитивное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу», – заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский президент надеется, что США сохранят союзническую позицию по отношению к Киеву.

«Считаю ли я, что это предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. То есть я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы, электоральные, внутренние, политические, я не хочу их комментировать, это внутренние процессы США и народа Америки. Но я рассчитываю, что все-таки союзническая позиция сохранится», – продолжил он.

Зеленский также рассказал, что США и Украина провели два раунда переговоров о гарантиях безопасности для Киева.

«Что касается гарантий безопасности, наши команды работают, провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень очень мощный документ с нашими партнерами, но мы договорились, что должны сфокусироваться на том, что необходимо прямо сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности», – добавил он.

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