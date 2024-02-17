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Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ по обращению противоположной стороны

Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ по обращению противоположной стороны

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Султан Ахмед Аль-Джабер передал приветствия и наилучшие пожелания Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, а также его искренние поздравления по случаю победы на президентских выборах Ильхаму Алиеву, азербайджанскому государству и народу.

Глава государства поблагодарил за поздравления и теплые слова, просил передать и его приветствия Президенту ОАЭ, передает Азертадж.

Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил недавний телефонный разговор с президентом Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и его визит в Азербайджан. Он отметил, что это был исторический визит. Так, президент ОАЭ впервые совершил официальный визит в Азербайджан.

Поздравив Азербайджан с проведением СОР29 в нашей стране, министр сообщил, что по поручению Президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна команда СОР ОАЭ в настоящее время тесно взаимодействует с делегацией Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что СОР29 станет одной из самых успешных сессий в истории СОР.

Президент Азербайджана подчеркнул большое значение поддержки, оказываемой Объединенными Арабскими Эмиратами нашей стране в рамках СОР, и проводимого обмена опытом. Глава государства сказал, что механизм Тройки, созданный между ОАЭ, Азербайджаном и Бразилией в рамках СОР, является очень успешным шагом.

На встрече, в частности, говорилось о сотрудничестве между Азербайджаном и ОАЭ в различных сферах, в том числе в области возобновляемой энергии в нашей стране. С удовлетворением были отмечены успешная деятельность компании Masdar в Азербайджане и инвестиции, вложенные ею в ненефтяную промышленность нашей страны, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в этой сфере.

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