Мухтар Бабаев выступил на конференции в Мюнхене

51 Просмотров

Президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев выступил в ходе панельной дискуссии на тему «Механизм COP: перспективы международной климатической дипломатии», которая прошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (MSC 2024).

Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщила известная немецкая журналистка Элиза Мибах.

Отмечается, что министр Мухтар Бабаев проинформировал участников дискуссии о подготовке к проведению COP29 в Азербайджане, выразил уверенность, что Азербайджан станет мостом, связывающим страны Глобального Севера и Глобального Юга.

В работе 60-й международной конференции по безопасности, которая проходит в столице Баварии Мюнхене (Германия), принимают участие руководители ряда государственных учреждений и ведомств Азербайджана.