Джеффри Пайетт: США полностью поддерживают климатические приоритеты Баку на COP29

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Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках проходящей в Мюнхене конференции по безопасности встретился с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом.

Как написал Джеффри Пайетта в социальной сети X, основной целью встречи стала поддержка климатических приоритетов Баку в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), обсуждение вопросов сокращения выбросов метана, а также диверсификации энергетических маршрутов в Каспийском регионе и поставок.

Помощник госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают климатические приоритеты Баку на COP29.