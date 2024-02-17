Италия поддержала предложение ЕС о комиссаре по обороне

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Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни высказался за учреждение поста еврокомиссара по обороне, предложенное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Я слышал предложение Урсулы фон дер Ляйен о намерении учредить должность еврокомиссара по обороне. И я полностью разделяю это предложение, без европейской обороны мы не можем быть на первых ролях наравне с НАТО и не можем вести эффективную внешнюю политику»,- сказал Таяни на полях Мюнхенской конференции по безопасности.