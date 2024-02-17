Вице-президент США: «Американская помощь Украине непоколебима»

88 Просмотров

Американская поддержка Украины остается непоколебимой и будет продолжаться, сообщает ТАСС, об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наша поддержка непоколебима, она не прекратится. У нас с президентом США Джо Байденом есть твердая решимость помогать вам и украинскому народу», – сказала Харрис.

Во вторник Сенат США при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.