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ИИ обманул пассажира, пожелавшего сэкономить на билетах

ИИ обманул пассажира, пожелавшего сэкономить на билетах

Суд в Канаде признал право пассажира Джейка Моффата на получение компенсации от авиакомпании Air Canada в размере $812. По данным CBC, чат-бот компании по продаже билетов дал пассажиру неправильную информацию о возможности получить скидку на перелет.

В ноябре 2022 года Моффат с семьей должны были вылететь на прощание с бабушкой. Мужчина обратился к чат-боту на сайте Air Canada за помощью в выборе билетов. ИИ предложил ему купить обычные билеты в обе стороны за $1630, а затем подать заявление на возврат части стоимости в размере $380 за каждый сегмент полета. Скидка была предусмотрена в случае утраты близких.

Однако по условиям этого тарифа он доступен только при бронировании билетов по телефону или в офисе Air Canada, а не через чат-бота. Кроме того, этот тариф не может быть применен к уже купленным билетам. Таким образом, Моффат не смог получить компенсацию и был введен в заблуждение чат-ботом.

Моффат подал иск в суд, требуя от Air Canada возместить ему разницу в цене билетов в размере $880. Air Canada же заявила, что не несет ответственности за ошибку чат-бота, и что Моффат должен был проверить правила тарифа перед покупкой билетов. Судья отклонил доводы авиакомпании, считая, что чат-бот является ее представителем, и что Моффат полагался на информацию, предоставленную чат-ботом.

По итогу суд признал право Моффата на компенсацию и обязал Air Canada выплатить ему ущерб, проценты и судебные издержки.

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