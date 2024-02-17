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В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных (видео)

В Азербайджане совершенствуются практические навыки военнообязанных (видео)

Согласно плану подготовки на 2024 год, утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с группой военнообязанных запаса.

Информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

«В рамках сборов военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики, правила неполной сборки-разборки и применения огнестрельного оружия и гранатометов. Наряду с этим, на учебной площадке успешно выполняются задачи по приведению оружия в боевую готовность, занятию огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей условного противника с соблюдением правил прицеливания. Основной целью учебных сборов является повышение уровня боевой подготовки, совершенствование знаний, умений и практических навыков военнообязанных запаса», – говорится в сообщении ведомства.

 

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