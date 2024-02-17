Ильхам Алиев встретился с Зеленским

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17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Азертадж».

Президент Владимир Зеленский поздравил главу государства с победой на выборах, пожелал президенту Азербайджана успехов в деятельности.

Алиев выразил благодарность за поздравление, с удовлетворением отметил, что получил поздравительное послание от Владимира Зеленского.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Украиной.

Президент Владимир Зеленский довел до внимания, что гуманитарная помощь, оказываемая Азербайджаном Украине, высоко оценивается.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, гуманитарной, энергетической и других сферах.