Йенс Столтенберг: «НАТО сильнее России»

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НАТО испытывает проблемы с израсходованными военными запасами, сообщает ТАСС.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«НАТО – это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России», – сказал он.

Генсек альянса также отметил, что война в Украине показала, что есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы.

«И с начала войны в Украине мы израсходовали свои запасы, сейчас они маловаты. Поэтому мы срочно наращиваем производство», – подчеркнул.