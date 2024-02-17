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Керим Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос (фото)

Керим Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос (фото)

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие представители руководящего состава министерства посетили одну из воинских частей коммандос. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече с командно-начальствующим составом воинской части начальник Генерального штаба довел задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, и дал соответствующие указания.

Начальник Генерального штаба поинтересовался повседневной деятельностью воинской части, состоянием боевой подготовки и условиями службы. Было доложено, что в воинской части созданы все необходимые условия для повышения уровня профессионализма личного состава и выполнения задач в сложных условиях, проводятся различные мероприятия.

Затем генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос по боевой и специальной подготовке в высокогорной местности, в суровых зимних условиях. Было отмечена важность повышения интенсивности тренировок и занятий, проводимых в целях поддержания боевой подготовки коммандос на высоком уровне.

В целях точного и своевременного выполнения задач, стоящих перед воинской частью, перед командованием были поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества учений и тренировок.

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Керим Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос (фото)
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Керим Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос (фото)

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