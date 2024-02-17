Шольц заблокировал кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы НАТО

244 Просмотров

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласовал кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

«Шольц категорически был против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО», — сказал один из них.

Среди одной из причин было названо слишком критичное отношение главы ЕК к России. Также Шольц не хочет отдавать этот пост фон дер Ляйен как представительнице Христианско-демократического союза, который оппозиционен его Социал-демократической партии Германии.

Таким образом, заключает Welt, шансы получить пост генсека НАТО выросли у и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. По словам источников газеты, его поддержка растет, кандидатуру одобряют Вашингтон, Лондон, Париж и другие члены НАТО, открыто против него выступила только Венгрия.