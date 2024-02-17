В столичном регионе возможен мокрый снег

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются осадки, на отдельных территориях полуострова возможен мокрый снег. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-3°, днем 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах – снег. Местами ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1° мороза – 3° тепла, днем 3-7° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.