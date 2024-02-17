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Главу ЧФ России уволили из-за потопления «Цезаря Куникова»

Главу ЧФ России уволили из-за потопления "Цезаря Куникова"

Российскому телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стало известно почему от должности отстранен начальник Черноморского флота РФ адмирал Виктор Соколов. Он принимал решения в отношении БДК «Цезарь Куников», которые привели к том, что корабль был уничтожен

Как рассказал собеседник канала, корабль вышел из Новороссийска ночью 12 февраля по приказу командующего Соколова и направлялся на ремонт в Севастополь. Из-за серьезной технической неисправности, БДК не мог обеспечить самостоятельный ход, поэтому его сопровождали буксиры.

«Командование знало об опасности безэкипажных катеров в море, особенно возле судна с техническими неисправностями, но все равно Соколовым было принято решение тянуть БДК. Закончилось это ударами водных дронов и потоплением судна», – говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля украинские разведчики во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины потопили большой десантный корабль РФ «Цезарь Куников». Его атаковали ударными морскими дронами «Magura V5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

Впоследствии стало известно, что командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова отправили в отставку после инцидента.

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