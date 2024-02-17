Алиев бросил вызов себе и мировому сообществу

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Много ли иннаугурационных речей в 21 веке мы слышали после военной победы одной страны над другой, причем – соседней? И вот довелось: речь Ильхама Алиева еще долго будут обсуждать, искать в ней подтексты, иметь в виду, комментировать и интерпретировать. Но главное – иметь в виду. Что именно?

Опустим то, что в инаугурационной речи Алиев фактически отчитался за 20 лет своего правления Азербайджаном и представил конкретную программу развития страны на ближайшие 7 лет. Можно не сомневаться, что под руководством президента–прагматика, выполняющего свои обещания, программа эта будет осуществлена. Причем, в условиях, когда Азербайджану непременно будут ставить палки в колеса – не столько внутренние силы, то есть малая часть неустойчивого электората, не отдающего себе отчет в том, что успех Азербайджана зависит от высоты его суверенитета, с которой он может позволить себе проводить самостоятельную внешнюю политику, а внешние. А на утверждение самостоятельности во многом сыграла победа Азербайджана во Второй Карабахской войне с возвращением территорий, находившихся три десятка лет под армянской оккупацией.

С другой стороны, эта победа и демонстрация суверенного пути развития привлекли к Азербайджану огромное и нездоровое внимание внешних игроков, для которых она стала едва ли не трагедией. И не потому, что они слепо обожают армян и армянство, а потому, что на Южном Кавказе и в более обширном ареале появился сильный геополитический игрок из «мусульманского стана». Игрок, которого Запад не сумел одолеть в контексте геополитической, для себя, «уютности».

Обратимся к речи Алиева, сказавшего, что войны могло бы не быть, если б руководство Армении и стоящие за ней силы соблюдали международное право и четыре резолюции Совета Безопасности ООН; «ввели санкции против Армении за ее оккупационную политику или хотя бы осудили эту политику». Таким образом силы, бездействовавшие или действовавшие против легитимных прав Азербайджана, должны пенять на себя.

Но такой «роскоши» ни они, ни Армения себе не позволяют. И Алиев в своей речи прямо сказал, что одной из главных задач на ближайшие годы является укрепление Вооруженных сил: «Сегодня азербайджанская армия сильнее, чем в 2020 году: закупаются необходимое вооружение и техника, создаются новые вооруженные соединения. Численность сил спецназначения увеличена в несколько раз, численность военных в новосозданных вооруженных подразделениях коммандос измеряется тысячами, … процесс строительства армии будет продолжен. … Азербайджан создает мощный военно-промышленный комплекс. Только в этом году на эти цели как частными, так и государственными предприятиями будет инвестировано не менее одного миллиарда».

То есть внутриармянскому и «сочувствующему» ему сообществу, тем же Парижу и Нью-Дели, снабжающим сейчас сомнительным вооружением Армению, ее лоббистам на Западе и интересантам нового витка хаоса на Южном Кавказе открытым тестом не рекомендовано помышлять о реванше и переформатировании имеющейся ситуации.

Что называется, «умный поймет, дураку не надо», и, в принципе, так оно и вышло на поверку: Армения на переизбрание Алиева на новый президентский срок уже дважды ответила обстрелом территорий АР. На что она рассчитывает? На помощь извне, которой не будет, и которая оказывается Армении исключительно в виде подстрекательства к военным действиям?

А ведь Алиев в своей инаугурационной речи предупредил: «Армения и те, кто оказывают ей военную поддержку, должны знать, что нас ничто не остановит. Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет». И далее: «Если сегодня Армения желает соблюдать нормы международного права, то этот договор будет подписан. Если не желает, если вновь будет выдвигать необоснованные претензии против нас, то этот договор не будет подписан, но для Азербайджана ничего не изменится».

Вообще же создается впечатление, что не только Армения, но и «цивилизованное сообщество» работает на оттягивание подписания мирного договора. И тут, разумеется, не только нашептывания иностранных «наблюдателей» и их боссов, но и идеологическая работа. Неужели кто-то думал, что она настолько густо покрыта туманом, что остается вне территории видения Алиева? И он ответил: «Идеологические провокации против нас и в дальнейшем неизбежны. Бросать тень на нашу работу, дискриминировать нас, создавать необоснованный и ложный, негативный имидж Азербайджана – все это мы видим в нашей повседневной жизни».

И, что очень важно, Алиев открыто говорит о принципах Азербайджана во внешней политике: «Мы полностью самодостаточная страна. Мы – сторонники сотрудничества в двустороннем формате, и наша внешняя политика рассчитана на это – равноправные отношения, взаимоуважение, … доброе отношение друг к другу, невмешательство в дела друг друга… Сильная политика, сильная армия, внутренняя стабильность, единство народа-власти – основные факторы нашей внешней политики».

Но и приоритеты есть: дальнейшее усиления Организации тюркских государств (обширная география, большие территории, военная сила, экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое (и растущее) население, общие корни. Так что ожидаются новые инициативы Азербайджана в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Таким образом, Азербайджан ждет борьба с исламофобией, крайне затруднительная в современном мире, где даже некоторые западные страны, теперь уже некогда отличающиеся своей толерантностью, национальной и религиозной терпимостью, встали на путь – без преувеличения – неофашизма.

Кроме того, Алиев дал понять (и все это, заметим, открытым текстом, без обиняков), что Азербайджан – в первых рядах со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом. И это очень серьезная заявка, выходящая далеко за рамки региональных проблем. И серьезная заявка в контексте продвижения многополярности, адекватного понимания вызовов времени, однако не с пассивных позиций созерцателя, а инициатора ответа на них.

«Пусть … те, кто стоят во главе неоколониализма, знают, что они напрасно начали холодную войну с нами. Мы не будем отставать, мы никогда не занимали оборонительную позицию. Мы будем адекватно отвечать на шаги против нас, и те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют». Убедительно, а, главное, так оно и будет, судя по двадцатилетней истории правления Алиева.

Словом, президент разослал множество месседжей тем деструктивным силам, которые пытаются ограничить или вовсе уничтожить азербайджанскую государственность, поставить Баку на то место, которое ему отвели на Западе – «заднего двора», из которого «кто-то» будет качать нефть и газ, контролировать транспортные пути, перетасовывать их по собственному усмотрению, решать вопросы, связанные с Центральной Азией и Каспийским бассейном в целом, всем постсоветским пространством, части Ближнего Востока.

То есть Баку придется разбираться с очень запутанным клубком интересов, которые через Азербайджан проецируются на антироссийское, антитурецкое, антитюркское (в целом), антикитайское, антииранское направления, а также, что хорошо должен усвоить Ереван, и на собственно антиармянское. И острой игрой в этот клубок воткнут Азербайджан, ответственность за благополучие которого – и социально-экономическое, и политическое, и суверенное взял на себя Алиев. Таким образом, он бросил серьезный вызов и себе, и мировому сообществу.

Что касается того, что речь Алиева еще долго будут вольно интерпретировать его политические оппоненты. Ближайший сосед – Армения, уже «преуспела» в этом деле: инсинуаций – масса. В порядке наглядности ограничимся публикацией в NEWS.am депутата от правящей партии РА «Гражданский договор» Акопа Асланяна. «То, что говорит и делает Алиев, это не его слова, – заявил он, видимо, спутав азербайджанского лидера с армянским. – Мы знаем, какие силы стоят за ним, и знаем, как российская и турецкая дипломатия настраивает Алиева против нас, как марионетку».

Это, заметим, ответ Алиеву на то, что пока Армения не изменит свое законодательство, мирного договора не будет. «Те, кто наивно полагают, что за словами Алиева что-то есть, – продолжил этот «провидец», – хочу сказать: я уверен, что это не так. Алиев уже понимает, что если он сделает что-то серьезное, широкомасштабное, мы сможем ответить. Это и приводит его в ярость, поэтому он злится. Если турок (!) знает, что может что-то сделать, он не говорит, он сразу предпринимает действия». И вообще «Сейчас (Армении) ни в коем случае нельзя идти на обострение. Нам нужно еще 1-1,5 года, чтобы выпрямить спину, и тогда мы с турком (!) будем разговаривать по-другому».

Таких хамски бахвальных выпадов будет еще много, но это – не беда для Азербайджана, это отчаяние Армении. Потому как «что-то серьезное и широкомасштабное» Алиев уже сделал, а ответили ему так, как ответили. То есть Армении пришлось поднять «белый флаг», однако ее капитуляция имеет двойное-тройное дно, поскольку не входит в интересы Запада, который и будет «отвечать» на любое действие Алиева и грубо вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Но Алиев предупредил, то есть «вооружил», мягко говоря, оппонентов, необходимым понимание того, чего не надо делать в отношении Азербайджана – главное, не встревать в его внутренние дела. Отреагируют ли они адекватно на предупреждение Алиева? Вряд ли. Во всяком случае, до тех пор, пока не произойдет реальная многополярность, на стороне которой выступает Баку в качестве ее полноценного субъекта.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az