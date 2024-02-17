Ильхам Алиев по просьбе США встретился со спецпредставителем Байдена (фото) |
Хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру |
Вопросы азербайджанских журналистов пришлись Пашиняну не по нраву (видео) |
Алиев бросил вызов себе и мировому сообществу |
«Обнимаю, А.» Опубликовано предсмертное письмо Навального |
Важная деталь нынешнего мюнхенского этапа азербайджанской дипломатии: очередь из желающих встретиться с Алиевым… |
Байрамов на встрече с помощником Блинкена призвал Армению отказаться от претензий к Азербайджану в конституции (фото) |
Зеленский: Мы видим, что убийца идет на выборы |
Следовавший в Тбилиси борт AZAL вынужденно вернулся в Баку |
Главное Мир

В Алматы произошел сильный пожар на складе (видео)

В Алматы произошел сильный пожар на складе (видео)

Пожар вспыхнул на большом складе в казахстанском городе Алматы.

Как сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. На место прибыли более 100 пожарных и около 30 единиц техники. Территория пожара может охватывать около трех тысяч квадратных метров.

Как отметили в ДЧС, в связи с пожаром в городе создан оперативный штаб. По информации, тушение пожара затруднено нахождением на месте пожара взрывоопасных предметов (газовые баллоны).



Теги:
Из этой рубрики
Хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру
Мир

Хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру

2024/02/17, 11:52
В Алматы произошел сильный пожар на складе (видео)
Мир

В Алматы произошел сильный пожар на складе (видео)

2024/02/17, 11:05
"Обнимаю, А." Опубликовано предсмертное письмо Навального
Мир

«Обнимаю, А.» Опубликовано предсмертное письмо Навального

2024/02/17, 10:45
Зеленский: Мы видим, что убийца идет на выборы
Мир

Зеленский: Мы видим, что убийца идет на выборы

2024/02/17, 09:36
Сильный пожар на предприятии в Ижевске (видео)
Мир

Сильный пожар на предприятии в Ижевске (видео)

2024/02/17, 08:31
Трампа признали мошенником и обязали выплатить около $355 млн
Мир

Трампа признали мошенником и обязали выплатить около $355 млн

2024/02/17, 00:37
В России задержали десятки участников акций памяти Навального (видео)
Мир

В России задержали десятки участников акций памяти Навального (видео)

2024/02/17, 00:34
Спорткар Байдена уйдет с молотка (фото)
Мир

Спорткар Байдена уйдет с молотка (фото)

2024/02/16, 23:48
Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе
Мир

Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе

2024/02/16, 23:25