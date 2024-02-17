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«Обнимаю, А.» Опубликовано предсмертное письмо Навального

"Обнимаю, А." Опубликовано предсмертное письмо Навального

Российский журналист Сергей Пархоменко опубликовал письмо Алексея Навального из колонии, которое он получил от него за пять дней до смерти политика.

В своем послании заключенный оппозиционер рассказывал о книгах, которые ему удалось прочитать в колонии в период карантина:

«Сергей, привет!

Варе написал про Сорокина, а тебе напишу про Чехова! Я ведь выехал из колонии, оставив там почти все книги. А те, что были, прочитал на этапе.

Приехал и говорю в карантине: принесите почитать что-то из библиотеки. Выбор был прям в точку: «Воскресение», «Преступление и наказание» и… рассказы и пьесы Чехова. Ну, думаю, как по заказу. Ты написал мне про пьесы — и вот они.

Из первой же я узнал, откуда взялась фраза «В Греции есть всё», которую часто произносят в моем доме — у родителей то есть. Из «Свадьбы». Но потом меня ждал удар. Зеки на особом режиме к АПЧ (Антону Павловичу Чехову) отнеслись без пиетета, изо всех остальных пьес повыдирали половину листов. Так что пьесы остались в моем листе ожидания, увы. Зато сохранилась куча рассказов. И, знаешь, я читал и все думал, что надо поделиться — тебе написать. Со школы у нас (ну у меня как минимум) остается впечатление, что рассказы Чехова — это такие простенькие маленькие штучки. Типа смешные, но не очень. «Белолобый», «Крыжовник», что еще там в школе читают? «Человек в футляре».

И тут я прочитал весь этот гребанный «Груз-200» из конца 19-го века. «Моя жизнь», «Три года», «В овраге» и т.д. Я такого мрака при описании безнадёги и бедности и у ФМД (Федора Михайловича Достоевского) не нахожу. Реально, дочитал «В овраге» и еще 5 минут тупо в стену смотрел. Точно как после просмотра «Груз-200». Кто бы мне сказал, что самый мрачный русский писатель — Чехов. Так что ты, конечно, прав. Надо читать классику! Мы ее не знаем!

Обнимаю, А.»

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