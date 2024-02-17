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В горах Азербайджана выпал снег

В горах Азербайджана выпал снег

По информации Национальной гидрометеорологической службы на 10:00 17 февраля на территории страны наблюдались осадки. В некоторых местах прошли дожди, в горных районах выпал снег.

Согласно информации, высота снежного покрова в Грызе составила 10 см, в Гусаре – 2 см, в Губе – 1 см.

В Огузе выпало 13 мм осадков, в Гейгеле –10 мм, в Шеки –8 мм, в Гейчае, Шабране, Шахдаге, Габале, Мингячевире, Халтане, Исмаиллы, Лянкяране, Дашкесане, Шамахы, Астаре, Ярдымлы, Алтыагаче, Гядабейе, Шахбузе, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Балакяне, Загатале, Гахе, Гобустане, Тертере, Барде, Евлахе, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Нефтчале, Билясуваре, Гейтепе – до 7 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – 11 мм осадков.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 2 градуса, в Нахчыванской АР – 5 градусов, в низменных районах – 4 градуса, в горных районах – 1 градус тепла, в высокогорных районах – 11 градусов мороза.

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