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Зеленский: Мы видим, что убийца идет на выборы

Зеленский: Мы видим, что убийца идет на выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смерть российского политика Алексея Навального в колонии подтверждает, что Владимир Путин убийца и люди, которые будут за него голосовать на выборах, должны понимать, что выбирают себе президента-убийцу. Об этом украинский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Прошедшие события говорят о том, что Путин убийца. И это не какой-нибудь сигнал. Совершенно ясно, что он убийца. И нет в этом больше никаких секретов. Это констатация факта, сигнал абсолютно четкий, который можно передать лидерам — что мы видим, что убийца идет на выборы. А люди, которые будут за него голосовать, должны ясно понимать, что они голосуют за убийцу и будут выбирать себе президента-убийцу. А люди, имеющие сегодня экономические отношения с этим человеком, должны знать, что они зарабатывают — независимо от уровня лидерства — конкретно кровавые деньги, потому что у них есть контракты с убийцей. А люди, которые будут после выборов поздравлять президента с избранием, должны знать, что они легитимизировали убийцу. Вот такие сигналы очень простые всем. Хотя мне кажется, что это не сигнал, а констатация реальности», – отметил украинский лидер.

Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что Россия должна «пролить свет» на смерть Алексея Навального. «Смерть Алексея Навального говорит о слабости Кремля и страхе перед всеми его оппонентами. Россия сажает своих свободных духом граждан в ГУЛАГ и приговаривает их к смертной казни», — цитирует слова президента Франции BFM.

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