Эксперты Fitch Ratings дали прогнозы по Азербайджану

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Азербайджана по долгосрочному дефолту эмитента в иностранной валюте (IDR) на уровне «BB+» с положительным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Отмечается, что рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким государственным долгом и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов суверенного фонда.

«Профицит текущего счета удвоился до 14,8% ВВП в 2023 году, но остается самым высоким в категории «BB». Несмотря на снижение цен на нефть (доходы от нефти и газа составляют 90% от общего экспорта), мы ждем, что профицит останется сильным в 2024-2025 годах. Суверенные валютные активы в 2023 году выросли до 69,8 млрд долларов США, из которых 80% принадлежит Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики (ГНФАР), что по-прежнему отражает высокие доходы от энергетики и рекордно высокие доходы в инвестиционном портфеле ГНФАР. Чистая суверенная активная позиция Азербайджана, прогнозируемая на уровне 67% ВВП в 2023 году, останется стабильной в 2024-2025 годах, что является самым высоким показателем среди стран этой же группы», – добавили в Fitch.

«Средняя инфляция снизилась до 9% в 2023 году и была поддержана сильной позицией маната по сравнению с основными торговыми партнерами Азербайджана и снижением мировых цен на продовольствие. Мы прогнозируем, что в 2024 году он снизится до 4,5%, что немного выше прогнозируемого среднего значения 4% “BB”. Поскольку годовая инфляция входит в целевой диапазон Центрального банка Азербайджана (4%±2pps), Центральный банк с ноября снизил ключевую ставку на 125 процентных пунктов – до 7,75%”, – отмечается в сообщении агентства.

Fitch считает, что темпы и масштабы дальнейшего смягчения инфляции будут зависеть от рисков, связанных с высокими ценами на сырьевые товары и давлением со стороны спроса, таких как сильное повышение заработной платы и исполнение государственных расходов.

«В 2023 году рост заметно снизился до 1,1%, что отражает спад в нефтегазовом секторе и смягчение постпандемического роста в некоторых ключевых ненефтяных секторах, особенно в сфере транспорта. Мы ждем восстановления роста до 2,8% в 2024 году и до 2,5% в 2025 году, что будет поддержано государственными инвестициями, в то время как новые объемы нефтедобычи могут замедлить спад в энергетическом секторе», – отметили в Fitch.

Агентство, однако, считает, что значительное участие государства, трудности с управлением, ограниченный доступ к финансовым ресурсам, низкие инвестиции в ненефтяной сектор препятствуют прогрессу в направлении диверсификации экономики.

Fitch также добавило, что правительство увеличило верхний предел государственного долга до 30% ВВП (ранее – 20 %). Это правило имеет ограниченную практику и слабую институциональную основу с точки зрения контроля и определения целей бюджета: «Государственный долг страны вырос до 21,8% ВВП в 2023 году после того, как правительство взяло на себя 8% внутреннего гарантированного долга ВВП у «Агрокредит». Fitch прогнозирует, что в 2024-25 годах долг будет составлять в среднем 21,6% ВВП, что является самым низким показателем в категории стран «BB».