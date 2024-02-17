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Украина ударила по областям России

Украина ударила по областям России

Система противовоздушной обороны работает в Курской области после объявления угрозы ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется», — написал глава региона в телеграм-канале.

О срабатывании системы ПВО заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава», — сообщил он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении двух украинских дронов на подлёте к городу.

«Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолётного типа», — заявил он.

Также сообщалось об уничтожении пяти беспилотников ВСУ в Брянской области и нескольких дронах в Калужской области.

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