Украина ударила по областям России

Система противовоздушной обороны работает в Курской области после объявления угрозы ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется», — написал глава региона в телеграм-канале.
О срабатывании системы ПВО заявил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава», — сообщил он.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении двух украинских дронов на подлёте к городу.
«Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолётного типа», — заявил он.
Также сообщалось об уничтожении пяти беспилотников ВСУ в Брянской области и нескольких дронах в Калужской области.