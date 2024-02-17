Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что данное решение принято во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – написал генерал.

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

«Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих – высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем», – написал Сырский.

Об уходе украинских сил из Авдеевки на заранее подготовленные позиции сообщил и Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Он отметил, что окружения украинских сил не допущено.

«Личный состав выведен. Сейчас воины заняли оборону на определенных рубежах», – написал он в своем тг-канале.

«В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение», – добавил Тарнавский.