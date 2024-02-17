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В России задержали десятки участников акций памяти Навального (видео)

В России задержали десятки участников акций памяти Навального (видео)

Полиция задержала несколько десятков человек на акциях памяти Алексея Навального, которые проходили в российских городах.

В Нижнем Новгороде акция проходила у здания городского управления МВД, где совершила самосожжение журналистка Ирина Славина. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали 12 человек. Позже их отпустили без составления протоколов.

Задержания проводились в Санкт-Петербурге, там полицейские разогнали пришедших к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, сообщала «Бумага». «Закс.ру» писал о десяти задержанных, среди них двое журналистов — фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин и журналистка RusNews Элина Козич. Вскоре депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский сообщил, что полицейские отпустили журналистов.

«Ротонда» опубликовала видео, как одного из задержанных в Санкт-Петербурге силовики заносят в автозак, держа за ноги и за руки. По данным издания, задержаны были еще десять человек. Таким образом, в Петербурге задержали как минимум 20 человек.

Задержания также проходили у Соловецкого камня в Москве. Туда жители столицы приносили цветы. Среди задержанных — журналистка RusNews Юлия Петрова. Через некоторое время полицейские ее отпустили.

Однако из задержанных, Максима Соколова, избили при задержании, рассказала его девушка. Опубликовано видео жесткого задержания Соколова.

Точное число задержанных в Москве неизвестно. Из сообщений «ОВД-Инфо» следует, что задержаны как минимум семь человек.

В Чебоксарах полиция задержала администратора телеграм-канала «Чувашия без цензуры» Константина Ишутова, который возлагал цветы к мемориалу памяти Алексея Навального. «ОВД-Инфо» также сообщило о задержании одного человека в Твери, который пытался возложить цветы.

В Белгороде полицейские задержали человека, который пытался возложить цветы к мемориалу жертвам политических репрессий в Парке Памяти, сообщил телеграм-канал «Пепел». По данным канала, в парке погасили свет, там дежурят силовики. Несколько человек не смогли возложить цветы, опасаясь задержания.

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