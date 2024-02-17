Герцог: Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном

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Президент Государства Израиль Ицхак Герцог поздравил президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравительном послании, адресованном по этому случаю главе Азербайджанского государства, Ицхак Герцог отметил: «Под Вашим руководством Азербайджан в течение 20 лет добился обеспечения и защиты стабильности, экономического развития и религиозной свободы. Уверен, что Ваше переизбрание на пост президента и впредь будет обеспечивать Вашей стране блестящее и благополучное будущее».

Президент Ицхак Герцог подчеркнул, что Государство Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном. «Наши двусторонние связи приносят очень важные экономические, политические выгоды, пользу в сфере безопасности. Мы привержены этому прочному и устойчивому партнерству», – говорится в послании.

«Хочу выразить личную признательность за возможность взаимодействия с Вами для дальнейшего развития и укрепления связей между Азербайджаном и Израилем. Я высоко ценю высокое гостеприимство, оказанное Вами Михаль и мне во время прошлогоднего визита в Вашу прекрасную страну.

Поддерживая наши взаимные интересы в предстоящие годы, с нетерпением ожидаю сотрудничества с Вами для продолжения углубления отношений между нашими странами», – отметил президент Израиля.