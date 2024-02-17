Герцог: Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном |
32 года назад армянские террористы устроили резню в Гарадаглы |
Алиев обсудил с представителем Байдена по просьбе американской стороны развитие Среднего коридора (фото, видео) |
Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между Баку и ЕБРР (фото, видео) |
Евросоюз: Навального убили Путин и его режим |
Кулеба о смерти Навального: На этот раз Путин должен понести ответственность |
Алиев указал Боргу на необходимость упразднения МГ ОБСЕ (фото, видео) |
Байден винит Путина в смерти Навального (видео) |
Алиев провел переговоры по просьбе противоположной стороны с Фиданом (фото) |
Главное Общество

32 года назад армянские террористы устроили резню в Гарадаглы

32 года назад армянские террористы устроили резню в Гарадаглы

17 февраля 1992 года армянские отряды наемников Арамо, Арабо и Аво (Монте Мелконяна), опираясь на огневую поддержку 366-го мотострелкового полка СНГ, дислоцированного в Ханкенди, оккупировали стратегически важное село Гарадаглы. В боях за Гарадаглы погиб 91 человек, 54 из которых были убиты в один день. В целом в борьбе против армянских наемников в Ходжавендском районе погибло 145 человек (в том числе — 15 женщин, 13 детей).

Бойцы местного батальона самообороны сражались до последнего патрона, проявили невиданный героизм, однако, оставшись без помощи, попали в окружение. Несколько из них были взяты в плен армянскими наемниками, но и тут ребята смогли нанести урон живой силе противника.

Теги:
Из этой рубрики
32 года назад армянские террористы устроили резню в Гарадаглы
Общество

32 года назад армянские террористы устроили резню в Гарадаглы

2024/02/17, 00:02
Борт AZAL, совершивший посадку в Баку из-за непогоды, вылетел в Гянджу (обновлено)
Общество

Борт AZAL, совершивший посадку в Баку из-за непогоды, вылетел в Гянджу (обновлено)

2024/02/16, 18:06
Россияне стали изучать азербайджанский язык
Общество

Россияне стали изучать азербайджанский язык

2024/02/16, 14:52
Ильхам Алиев назначил премьера
Общество

Ильхам Алиев назначил премьера

2024/02/16, 13:40
Дельное предложение от депутата
Общество

Дельное предложение от депутата

2024/02/16, 13:20
Резонансное убийство в Баку: дело не в менталитете
Общество

Резонансное убийство в Баку: дело не в менталитете

2024/02/16, 12:53
МВД обратилось к гражданам с призывом устанавливать камеры
Общество

МВД обратилось к гражданам с призывом устанавливать камеры

2024/02/16, 11:46
В Ханкенди снова нашли большое количество боеприпасов
Общество

В Ханкенди снова нашли большое количество боеприпасов

2024/02/16, 11:42
Депутат: Велика вероятность начала войн за воду
Общество

Депутат: Велика вероятность начала войн за воду

2024/02/16, 11:35