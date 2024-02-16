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Посол Багчи заявил о важности Среднего коридора для мировой экономики

Посол Багчи заявил о важности Среднего коридора для мировой экономики

Средний коридор жизненно важен для мировой экономики.

Об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи заявил на международной панели «Новый период в глобальных системах, силовые войны и Южный Кавказ».

«Транскаспийский международный транспортный маршрут имеет жизненно важное значение для мировой экономики. Мы уверены, что мир, который установится в регионе, создаст основу для больших проектов. Мы верим, что Зангезурский коридор будет способствовать развитию региональных отношений», – приводит «Репорт» слова дипломата.

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