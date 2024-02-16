Герцог: Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном |
32 года назад армянские террористы устроили резню в Гарадаглы |
Алиев обсудил с представителем Байдена по просьбе американской стороны развитие Среднего коридора (фото, видео) |
Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между Баку и ЕБРР (фото, видео) |
Евросоюз: Навального убили Путин и его режим |
Кулеба о смерти Навального: На этот раз Путин должен понести ответственность |
Алиев указал Боргу на необходимость упразднения МГ ОБСЕ (фото, видео) |
Байден винит Путина в смерти Навального (видео) |
Алиев провел переговоры по просьбе противоположной стороны с Фиданом (фото, видео) |
Главное Мир

Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе

Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе

Евросоюз очень обеспокоен планами израильского правительства относительно возможной наземной операции в Рафахе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС признает право Израиля защищать себя в соответствии с международным законодательством и международным гуманитарным правом. ЕС просит правительство Израиля не предпринимать военных действий в Рафахе, которые ухудшили бы и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию и помешали бы срочному предоставлению основных услуг и гуманитарной помощи», – говорится в коммюнике Борреля, опубликованном в пятницу вечером в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам указал на то, что в Рафахе в настоящее время «укрываются от боевых действий более миллиона палестинцев».

По словам главы европейской дипломатии, ЕС подтверждает важность постоянного обеспечения защиты всех гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом и повторяет свой призыв к ХАМАС о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников.

Боррель напомнил, что 19 февраля Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит ситуацию в секторе Газа на своем заседании в Брюсселе.

Теги:
Из этой рубрики
Трампа признали мошенником и обязали выплатить около $355 млн
Мир

Трампа признали мошенником и обязали выплатить около $355 млн

2024/02/17, 00:37
В России задержали десятки участников акций памяти Навального (видео)
Мир

В России задержали десятки участников акций памяти Навального (видео)

2024/02/17, 00:34
Спорткар Байдена уйдет с молотка (фото)
Мир

Спорткар Байдена уйдет с молотка (фото)

2024/02/16, 23:48
Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе
Мир

Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе

2024/02/16, 23:25
Победа России вызовет проблемы в европейской экономике, считает глава МИД Франции
Мир

Победа России вызовет проблемы в европейской экономике, считает глава МИД Франции

2024/02/16, 23:11
Байден: Смерть Навального напоминает о том, что стоит на кону
Мир

Байден: Смерть Навального напоминает о том, что стоит на кону

2024/02/16, 22:45
Байден намерен продолжить санкционное давление на Москву
Мир

Байден намерен продолжить санкционное давление на Москву

2024/02/16, 22:30
Евросоюз: Навального убили Путин и его режим
Мир

Евросоюз: Навального убили Путин и его режим

2024/02/16, 22:09
Кулеба о смерти Навального: На этот раз Путин должен понести ответственность
Мир

Кулеба о смерти Навального: На этот раз Путин должен понести ответственность

2024/02/16, 22:01