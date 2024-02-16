Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе

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Евросоюз очень обеспокоен планами израильского правительства относительно возможной наземной операции в Рафахе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС признает право Израиля защищать себя в соответствии с международным законодательством и международным гуманитарным правом. ЕС просит правительство Израиля не предпринимать военных действий в Рафахе, которые ухудшили бы и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию и помешали бы срочному предоставлению основных услуг и гуманитарной помощи», – говорится в коммюнике Борреля, опубликованном в пятницу вечером в Брюсселе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам указал на то, что в Рафахе в настоящее время «укрываются от боевых действий более миллиона палестинцев».

По словам главы европейской дипломатии, ЕС подтверждает важность постоянного обеспечения защиты всех гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом и повторяет свой призыв к ХАМАС о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников.

Боррель напомнил, что 19 февраля Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит ситуацию в секторе Газа на своем заседании в Брюсселе.