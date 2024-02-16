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Байден: Смерть Навального напоминает о том, что стоит на кону

Байден: Смерть Навального напоминает о том, что стоит на кону

Смерть Алексея Навального напоминает американцам о том, что стоит на кону и что США необходимо продолжать финансировать Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Эта трагедия напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина могла защитить себя от ужасной агрессии Путина. От его преступлений», – сказал Байден.

Президент США напомнил, что Сенат большинством голосов проголосовал за этот законопроект. Далее он добавил, что история наблюдает за Палатой представителей и если США не смогут поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. Байден сказал, что это войдет в историю и будет иметь огромные последствия.

«Время идет. Часы тикают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным», – заявил президент США.

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