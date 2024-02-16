Евросоюз: Навального убили Путин и его режим

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Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выпустили совместное заявление, сообщает BBC.

Они отметили, что Алексей Навальный храбро вернулся в Россию после чудовищного покушения и дал надежду демократам и гражданскому обществу в России, из-за чего российские власти отправили его в колонию и подвергли преследованиям его адвокатов.

«Мы неоднократно призывали Россию обеспечить его безопасность и здоровье, а также выражали обеспокоенность по поводу неоднократных случаев жестокого обращения с ним, необоснованных и незаконных дисциплинарных мер, а также издевательств со стороны тюремной администрации, равносильных физическим и психологическим пыткам. Его медленно убили президент Путин и его режим, которые ничего не боятся больше, чем инакомыслия со стороны собственного народа. Мы приложим все усилия, чтобы призвать к ответу российское политическое руководство и власти. Мы требуем от российских властей установить все факты, связанные со смертью Навального. Россия должна немедленно освободить всех остальных политических заключенных», – говорится в заявлении.