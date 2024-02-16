Герцог: Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном |
32 года назад армянские террористы устроили резню в Гарадаглы |
Алиев обсудил с представителем Байдена по просьбе американской стороны развитие Среднего коридора (фото, видео) |
Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между Баку и ЕБРР (фото, видео) |
Евросоюз: Навального убили Путин и его режим |
Кулеба о смерти Навального: На этот раз Путин должен понести ответственность |
Алиев указал Боргу на необходимость упразднения МГ ОБСЕ (фото, видео) |
Байден винит Путина в смерти Навального (видео) |
Алиев провел переговоры по просьбе противоположной стороны с Фиданом (фото) |
Главное Мир

Евросоюз: Навального убили Путин и его режим

Евросоюз: Навального убили Путин и его режим

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выпустили совместное заявление, сообщает BBC.

Они отметили, что Алексей Навальный храбро вернулся в Россию после чудовищного покушения и дал надежду демократам и гражданскому обществу в России, из-за чего российские власти отправили его в колонию и подвергли преследованиям его адвокатов.

«Мы неоднократно призывали Россию обеспечить его безопасность и здоровье, а также выражали обеспокоенность по поводу неоднократных случаев жестокого обращения с ним, необоснованных и незаконных дисциплинарных мер, а также издевательств со стороны тюремной администрации, равносильных физическим и психологическим пыткам. Его медленно убили президент Путин и его режим, которые ничего не боятся больше, чем инакомыслия со стороны собственного народа. Мы приложим все усилия, чтобы призвать к ответу российское политическое руководство и власти. Мы требуем от российских властей установить все факты, связанные со смертью Навального. Россия должна немедленно освободить всех остальных политических заключенных», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Трампа признали мошенником и обязали выплатить около $355 млн
Мир

Трампа признали мошенником и обязали выплатить около $355 млн

2024/02/17, 00:37
В России задержали десятки участников акций памяти Навального (видео)
Мир

В России задержали десятки участников акций памяти Навального (видео)

2024/02/17, 00:34
Спорткар Байдена уйдет с молотка (фото)
Мир

Спорткар Байдена уйдет с молотка (фото)

2024/02/16, 23:48
Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе
Мир

Боррель предостерегает Израиль от операции в Рафахе

2024/02/16, 23:25
Победа России вызовет проблемы в европейской экономике, считает глава МИД Франции
Мир

Победа России вызовет проблемы в европейской экономике, считает глава МИД Франции

2024/02/16, 23:11
Байден: Смерть Навального напоминает о том, что стоит на кону
Мир

Байден: Смерть Навального напоминает о том, что стоит на кону

2024/02/16, 22:45
Байден намерен продолжить санкционное давление на Москву
Мир

Байден намерен продолжить санкционное давление на Москву

2024/02/16, 22:30
Евросоюз: Навального убили Путин и его режим
Мир

Евросоюз: Навального убили Путин и его режим

2024/02/16, 22:09
Кулеба о смерти Навального: На этот раз Путин должен понести ответственность
Мир

Кулеба о смерти Навального: На этот раз Путин должен понести ответственность

2024/02/16, 22:01