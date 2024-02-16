Кулеба о смерти Навального: На этот раз Путин должен понести ответственность

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Навальный не первый критик Кремля, который умирает в России. На этот раз российский президент Владимир Путин должен понести ответственность.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный – это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков, убитых Путиным. После каждого убийства было возмущение, но в конце концов Путину это удалось сойти с рук, и мировые лидеры снова пожали ему руку», – пояснил Кулеба.

Министр подчеркнул, что игнорирование гражданским миром этой тенденции привело к тому, что Путин и в дальнейшем продолжал убивать людей.

«Сегодня некоторые голоса продолжают призывать к тому, чтобы Путина услышали и договорились с ним. Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с Москвой, Россия должна потерпеть поражение в Украине, а Путин должен наконец извлечь урок», – подчеркнул глава МИД.