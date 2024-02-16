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Алиев провел переговоры по просьбе противоположной стороны с Фиданом (фото)

Алиев провел переговоры по просьбе противоположной стороны с Фиданом (фото)

16 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Хакан Фидан поздравил главу государства с победой на президентских выборах.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.

В ходе беседы еще раз было подчеркнуто развитие дружественных и братских отношений между Турцией и Азербайджаном во всех сферах, выражена уверенность в том, что сотрудничество будет расширяться и дальше.

На встрече были обсуждены отношения между Азербайджаном и Арменией, переговоры по мирному договору и вопросы региональной безопасности.

 

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