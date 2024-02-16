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Мирзоян обсудил с представителем Госдепа региональную безопасность

Мирзоян обсудил с представителем Госдепа региональную безопасность

Вечером 16 февраля глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луисом Боно. Об этом говорится в заявлении армянского министерства иностранных дел.

Диалог Арарата Мирзояна и Луиса Боно состоялся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Центральной темой беседы стали вопросы региональной безопасности.

«Собеседники обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе, а также затронули последние события в регионе. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки двустороннего партнерства между Арменией и США», – сообщает пресс-служба МИД Армении.

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