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Пашазаде: Азербайджан с первых дней стремился к мирному решению конфликта с Арменией

Пашазаде: Азербайджан с первых дней стремился к мирному решению конфликта с Арменией

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял 16 февраля временно исполняющего обязанности главы Азербайджанской и Бакинской епархии Русской православной церкви, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

Согласно сообщению Управлении мусульман Кавказа, на встрече шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде указал на высокий уровень связей между УМК и Русской православной церковью, особо отметил заслуги в этой области Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде высоко оценил посредническую миссию Патриарха в ходе 30-летнего армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув, что именно в результате предпринятых шагов был предотвращен переход проблемы в религиозную плоскость.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде попросил гостя передать Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравления с 15-й годовщиной избрания на Патриарший престол.

Председатель УМК отметил, что наша страна с первых дней стремилась к мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и призывала к этому противоположную сторону. Доведя до внимания, что благодаря единству Азербайджанского государства и народа были освобождены исконные земли и полностью восстановлен суверенитет нашей страны, шейх уль-ислам сказал, что религиозные деятели также должны прилагать усилия для поддержания мира и стабильности на Кавказе.

Временно исполняющий обязанности главы Азербайджанской и Бакинской епархии Русской православной церкви, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт сказал, что рад передать председателю УМК приветствия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Гость поздравил азербайджанский народ с важным событием – прошедшими 7 февраля президентскими выборами – и пожелал успехов президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, принявшему присягу и приступившему к исполнению своих обязанностей. Феофилакт выразил уверенность в том, что президент Ильхам Алиев и впредь будет неустанно осуществлять свою деятельность для дальнейшего укрепления Азербайджанского государства и благосостояния всех народов, проживающих здесь.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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