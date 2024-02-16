Песков осудил заявления Запада о смерти Навального (видео) |
Израиль не намерен выселять палестинцев из Газы |
Алиев провел переговоры с представителем Байдена по просьбе американской стороны (фото, видео) |
Футболист «Карабаха» – лучший в Лиге Европы |
Навальный: Если меня убьют, не сдавайтесь (видео) |
Камала Харрис пролоббирует поставки оружия Украине |
Ильхам Алиев провел встречу с главой ЕБРР по просьбе противоположной стороны (фото, видео) |
Первый комментарий Кремля о смерти Навального |
Алексей Навальный умер в колонии |
Главное Мир

Навальный: Если меня убьют, не сдавайтесь (видео)

Навальный: Если меня убьют, не сдавайтесь (видео)

В фильме «Навальный» Дэниела Рора, вышедшем в 2022 году, российского оппозиционера Алексея Навального просили ответить, что делать, если его убьют.

«Мое послание на случай, если меня убьют, очень простое: не сдавайтесь. Нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Нужно использовать эту силу.

Не сдаваться, помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны.

Все, что нужно для торжества зла, — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо», — говорил тогда Навальный.

О смерти политика российские власти сообщили 16 февраля. Навальный в это время находился в колонии за Полярным кругом (колония «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе). По официальной версии, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Теги:
Из этой рубрики
Песков осудил заявления Запада о смерти Навального (видео)
Мир

Песков осудил заявления Запада о смерти Навального (видео)

2024/02/16, 21:42
Смерть Навального привела к протестам и в Грузии
Мир

Смерть Навального привела к протестам и в Грузии

2024/02/16, 21:23
Израиль не намерен выселять палестинцев из Газы
Мир

Израиль не намерен выселять палестинцев из Газы

2024/02/16, 21:08
Перед посольством России в Ереване протестуют в связи со смертью Навального, поругивая Маргариту Симоньян (видео)
Мир

Перед посольством России в Ереване протестуют в связи со смертью Навального, поругивая Маргариту Симоньян (видео)

2024/02/16, 21:01
Зурабишвили: Смерть Навального - трагедия для всех защитников демократии
Мир

Зурабишвили: Смерть Навального – трагедия для всех защитников демократии

2024/02/16, 20:47
Жена Стрелкова после смерти Навального занервничала о судьбе мужа
Мир

Жена Стрелкова после смерти Навального занервничала о судьбе мужа

2024/02/16, 20:36
Навальный: Если меня убьют, не сдавайтесь (видео)
Мир

Навальный: Если меня убьют, не сдавайтесь (видео)

2024/02/16, 19:14
Камала Харрис пролоббирует поставки оружия Украине
Мир

Камала Харрис пролоббирует поставки оружия Украине

2024/02/16, 18:52
Генпрокуратура: Азербайджан экстрадировал россиянина Голубева
Мир

Генпрокуратура: Азербайджан экстрадировал россиянина Голубева

2024/02/16, 18:37