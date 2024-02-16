Навальный: Если меня убьют, не сдавайтесь (видео)

569 Просмотров

В фильме «Навальный» Дэниела Рора, вышедшем в 2022 году, российского оппозиционера Алексея Навального просили ответить, что делать, если его убьют.

«Мое послание на случай, если меня убьют, очень простое: не сдавайтесь. Нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Нужно использовать эту силу.

Не сдаваться, помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны.

Все, что нужно для торжества зла, — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо», — говорил тогда Навальный.

О смерти политика российские власти сообщили 16 февраля. Навальный в это время находился в колонии за Полярным кругом (колония «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе). По официальной версии, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание.

