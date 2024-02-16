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Кения рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном

Кения рассчитывает на расширение сотрудничества с Азербайджаном

16 февраля президент Кении Уильям Самоэй Руто принял посла Азербайджана в Кении Султана Гаджиева.

Согласно информации посольства Азербайджана, президент Руто передал свои поздравления и наилучшие пожелания президенту Ильхаму Алиеву в связи с успешным проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане и победой на выборах.

Уильям Самоэй Руто отметил, что теплые отношения между двумя странами продолжают развиваться и имеются возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном во многих областях, подчеркнув, что эти связи служат интересам обоих народов.

Президент Кении выразил уверенность в том, что мероприятия в рамках борьбы с изменением климата и, в частности, 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Баку, станут одним из направлений тесного и плодотворного сотрудничества между двумя странами.

Посол Султан Гаджиев, в свою очередь, от имени главы государства Ильхама Алиева поблагодарил президента Кении за приветствия и поздравления.

Дипломат отметил, что празднование в текущем году 20-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кенией создает благоприятную почву для дальнейшего укрепления динамично развивающегося сотрудничества, и выразил уверенность в том, что в 2024 году оно будет устойчиво развиваться.

Султан Гаджиев также проинформировал президента Кении о том, что в 2024 году Азербайджан примет COP29, а в 2026 году – 13-ю сессию Всемирного градостроительного форума (WUF13).

В ходе встречи отмечалось, что Кения является одной из стран Африки, играющих ведущую роль в вопросах охраны окружающей среды. Было подчеркнуто, что, учитывая успешное проведение Кенией Африканского климатического саммита в 2023 году, председательство Кении в Комитете глав государств и правительств африканских стран по вопросам изменения климата, сотрудничество в рамках COP29 как на двусторонней, так и на многосторонней основе внесет большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Кенией.

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