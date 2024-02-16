В Ирпене приветствовали победу Ильхама Алиева на выборах (фото)

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Переизбрание президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с радостью встречено не только гражданами Азербайджана, но и иностранцами, проживающими за пределами страны.

После состоявшейся в Милли Меджлисе церемонии инаугурации президента Ильхама Алиева коллектив действующего в украинском городе Ирпень лицея «Лингвист» номер 12 имени академика Зарифы Алиевой и руководители азербайджанской диаспоры в Украине посетили памятник известному ученому-офтальмологу Зарифе ханым Алиевой в Ирпене, провели праздничное мероприятие, сообщает «Азертадж».

Коллектив школы, администрация городской мэрии, руководители диаспоры сначала возложили цветы к памятнику академика Зарифы ханым Алиевой и почтили ее светлую память.

«Верный сын своей Родины, человек с большим сердцем Ильхам Алиев преподнес нашему образовательному учреждению бесценный подарок, который очень дорог всем нам. Я до конца жизни буду благодарна ему за то, что он сделал для нашего учебного заведения, для обучающихся в нашей средней школе 2000 детей. Поздравляю многоуважаемого Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. От всего сердца желаю ему, его супруге Мехрибан Алиевой, его близким крепкого здоровья. Желаю Азербайджанскому государству и народу великих побед, спокойствия и счастья», – сказала в своем выступлении директор лицея «Лингвист» номер 12 Валентина Антоненко.

Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, в свою очередь, отметил, что убедительная победа президента Ильхама Алиева на выборах порадовала проживающих в Украине азербайджанцев, в частности десятки тысяч патриотически настроенных азербайджанцев, объединившихся вокруг конгресса.

«Это историческое событие, что выборы прошли на всей территории Азербайджана. Тот факт, что президент Ильхам Алиев проголосовал в Карабахе, еще раз подтвердил, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Отношения между Украиной и Азербайджаном укрепляются. Мы очень рады, что президент Ильхам Алиев оказывает Украине большую гуманитарную помощь. Азербайджанцы, проживающие в Украине, гордятся этой помощью», – добавил Ровшан Тагиев.

Затем изучающие азербайджанский язык учащиеся лицея «Лингвист» номер 12 в своеобразной форме поздравили президента Ильхама Алиева по случаю его уверенной победы на выборах. «Большое спасибо Вам за созданную возможность для изучения азербайджанского языка и бесценный подарок лицею, носящему имя Вашей матери Зарифы ханым Алиевой. Сердечно поздравляем Вас с переизбранием на пост президента Азербайджана. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, а Вашей стране – процветания! Мы, учащиеся 3А класса Ирпенского гуманитарного лицея «Лингвист» имени Зарифы Алиевой с большим почтением даем Вам честное слово, что выучим азербайджанский язык в совершенстве. Да здравствует азербайджано-украинская дружба!!!», – отметили учащиеся в своем поздравлении.