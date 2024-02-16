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Спорткар Байдена уйдет с молотка (фото)

Спорткар Байдена уйдет с молотка (фото)

В США на аукцион Cars and Bids выставили седан Cadillac ATS-V 2018 года. За него могут получить немалые деньги, ведь автомобиль принадлежал президенту США Джо Байдену. Его подробности раскрыли на сайте аукциона, сообщает «Фокус».

Президент США Джо Байден является поклонником мощных спортивных автомобилей. Он владеет Chevrolet Corvette 1967 года и даже участвовал в стритрейсинге.

Джо Байден решил купить Cadillac ATS-V в 2018 году, когда еще не был президентом США. Он потратил $72 975 и тщательно подошел к выбору комплектации авто.

Салон Cadillac ATS-V отделан кожей, алькантарой и деревом, в авто присутствует и карбоновый декор. Оснащение авто Джо Байдена включает 18-дюймовые диски, проекцию на лобовое стекло, люк, камеру, навигацию, электропривод и подогрев сидений, набор систем безопасности.

Спортивный седан Cadillac ATS-V оснащен 3,6-литровым турбированным V6 на 470 л. с. и 603 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4 секунды, а максимальная скорость составляет 304 км/ч. Под капотом установлен 470-сильный V6 твин-турбо V6.

Джо Байден владел Cadillac ATS-V до марта 2020 года и проехал на нем около 15 тыс. км. Сейчас пробег седана составляет 25600 км.

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