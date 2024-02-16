Гутерриш: Климатический кризис и бесконтрольный ИИ – основные угрозы для мира

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Сегодняшний многополярный мир все еще сталкивается с ядерной угрозой, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

«Наш мир сталкивается с экзистенциальными проблемами, но мировое сообщество более фрагментировано и расколото, чем когда-либо за последние 75 лет. Даже эпоха холодной войны была в некотором смысле менее опасной. Угроза ядерной войны была реальной. Вот почему Соединенные Штаты и Советский Союз договорились о сокращении вооружений, контроле над ними и других механизмах предотвращения взаимно гарантированного уничтожения», – сказал он.

По его словам, мир имеет дело еще с двумя угрозами: климатическим кризисом и бесконтрольным искусственным интеллектом. Человечество пока не смогло предпринять эффективные шаги для реагирования на эти угрозы.